Warum Westerhausen keine Zeit für einen Bummel bleibt

Westerhausen/MZ - Die letzten 20 Minuten des Spiels gegen Bischofswerda sei er doch ins Grübeln gekommen, bekennt Marco Wagner. Da habe er sich gefragt: „Was haben wir eigentlich fünf Wochen lang gemacht?“ Trainiert haben sie in Westerhausen. Hart trainiert. Und dennoch Lehrgeld gezahlt in dem ersten Saisonspiel. 0:8 verlor der Aufsteiger zur Oberliga gegen die Sachsen. So klar, wie das Ergebnis ist: „Bischofswerda hat uns nicht an die Wand gespielt, aber jeden Fehler gnadenlos bestraft“, so Wagner. Und während der BFV quasi jede sich bietende Chance mit einem Treffer abschloss, ließen die Gastgeber auf dem Wolfsberg sämtliche Möglichkeiten ungenutzt verstreichen. Und: „Das Spiel ist körperbetonter. Die Schiedsrichter lassen mehr laufen“, sagt Wagner.