Zwischen Ausnahmezustand und Gemeinschaftsgeist: Ortsbürgermeisterin Mandy Deike spricht im Interview über Erfolge und Herausforderungen in Thales Ortsteil Weddersleben.

Der Vorfreude-Weihnachtsmarkt macht Thales Ortsteil Weddersleben weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Weddersleben/MZ. - Der Vorfreude-Weihnachtsmarkt ist die größte und bekannteste Veranstaltung in Weddersleben. Über Höhepunkte im vergangenen Jahr spricht Ortsbürgermeisterin Mandy Deike im Interview mit Kjell Sonnemann, aber auch über Probleme und Herausforderungen für die Zukunft.