Ortsentwicklung in Thale im Harz Warum Weddersleben Besucher anzieht – und welche Probleme die Zukunft bestimmen
Zwischen Ausnahmezustand und Gemeinschaftsgeist: Ortsbürgermeisterin Mandy Deike spricht im Interview über Erfolge und Herausforderungen in Thales Ortsteil Weddersleben.
Weddersleben/MZ. - Der Vorfreude-Weihnachtsmarkt ist die größte und bekannteste Veranstaltung in Weddersleben. Über Höhepunkte im vergangenen Jahr spricht Ortsbürgermeisterin Mandy Deike im Interview mit Kjell Sonnemann, aber auch über Probleme und Herausforderungen für die Zukunft.