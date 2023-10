Am Samstag hatte die Elf vom Wolfsberg den SSC Weißenfels zu Gast. Wie das Spiel gelaufen ist.

Auch Leo Anton Hinrichsmeyer kommt nicht am Weißenfelser Carlos David Romero (vorn) vorbei.

Westerhausen/MZ. - Die Säge klemmt beim SV Westerhausen. Zum zweiten Mal in dieser Saison ist der Verbandsligist auf dem heimischen Wolfsberg ohne Torerfolg geblieben. Nach dem 0:1 gegen Ammendorf am 3. Oktober hieß es nun am vergangenen Samstag 0:2 gegen den SSC Weißenfels. Die Muster gleichen sich. Es werden Chancen erarbeitet und nicht genutzt. Auf der Abwehrseite führen individuelle Fehler zu Gegentoren.