In der Kreisbibliothek in Quedlinburg, die zur Kreisvolkshochschule Harz GmbH gehört, werden alle Medien gescannt. Warum das erfolgt und wie es dabei voran geht.

Inventur in der Kreisbibliothek: Uta Schlemminger beim Scannen der Hörbücher.

Quedlinburg/MZ - Uta Schlemminger greift in das Fach mit dem Buchstaben S, nimmt die darin stehenden CDs heraus und legt sie sich bereit. Sie scannt den Barcode der ersten, blickt dann auf den Bildschirm des Laptops, der an den Scanner angeschlossen ist, und prüft, ob die Ziffern des Codes mit den angezeigten übereinstimmen. Dann greift sie nach der nächsten CD. Fach für Fach wird so der Bestand der Hörbücher erfasst.