Warum Quedlinburg das Kurzentrum Bad Suderode zurückkaufen will

Bad Suderode/Quedlinburg - Die Stadt Quedlinburg macht ernst: Die Stadtverwaltung soll ein sogenanntes Wiederkaufverfahren für das ehemalige Kurzentrum in Bad Suderode einleiten. Das hat der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen. Er folgte damit der Empfehlung der Verwaltung und dem Votum des Ortschaftsrates Bad Suderode, der sich - ebenfalls in nichtöffentlicher Sitzung - einstimmig für einen Rückkauf der Immobilie ausgesprochen hatte.

