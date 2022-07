Warum Purple Schulz gern nach Ballenstedt wiederkommt

Ballenstedt/MZ - Gern erinnert sich Purple Schulz an seinen Auftritt beim „Schlosstheater Open Air“ in Ballenstedt im Vorjahr: „Das Schloss, das Team vor Ort, ein musikbegeisterter Veranstalter und dann noch das Publikum am Abend - alles hat gepasst.“ Mit noch mehr Songs aus dem Fundus von vier Jahrzehnten kehrt er am Samstag, 23. Juli, ab 19.30 mit „Nach wie vor - und jetzt erst recht“ auf die Bühne im Schlossinnenhof zurück. Und er nennt noch einen Grund: „Unser Hotel in Ballenstedt hat uns sehr gut gefallen, sie haben uns noch spät in der Nacht richtig verwöhnt. Wir wissen so etwas sehr zu schätzen.“

