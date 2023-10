In der Landesklasse 3 trifft Stahl als Spitzenreiter auf die Reserve von Germania Halberstadt. Was der Trainer fordert.

Warum Pokalauslosung in Thale nur eine Nebenrolle spielt

Thale/MZ. - Natürlich haben sie in Thale die Auslosung des Viertelfinales im dachbleche24-Landespokal verfolgt. Und natürlich wissen die Fußballer von der Bode seit Donnerstagabend, dass das Erreichen des Viertelfinales so greifbar nah ist, wie schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr. Nur befassen will sich damit niemand. Oder es darf sich niemand. Da passt Coach Marcel Tietze auf.