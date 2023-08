Im Vorharz wird am Sonntag, 3. September, ein neuer Bürgermeister für die Verbandsgemeinde gewählt. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung stellen die fünf Kandidaten vor. Dieses Mal: Matthias Hellmann.

Warum Matthias Hellmann Bürgermeister im Vorharz werden will

Matthias Hellmann (FDP) will Verbandsbürgermeister im Vorharz werden.

Vorharz/MZ - Es hat sich gemausert zu einem beliebten Ziel für Kultur- und Geschichtsinteressierte, Einheimische und Touristen: Das schicke Kloster-Areal in Hedersleben hat Matthias Hellmann als Treffpunkt ausgewählt. Die bisherige Geschichte der Verbandsgemeinde Vorharz ist zwar deutlich kürzer, aber ebenfalls eine erfolgreiche. Und deren Zukunft möchte der 42-jährige Ditfurter als künftiger Bürgermeister – gemeinsam mit den Einwohnern, wie er sagt – gestalten; Hellmann tritt zur Wahl um den Posten des Verwaltungschefs am kommenden Sonntag an.