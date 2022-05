Warum künftiger Ratshauschef in Quedlinburg verschiedene Amtstitel haben kann

Am 20. März wird in Quedlinburg gewählt.

Quedlinburg/MZ - „Frank Ruch - Unser Oberbürgermeister für Quedlinburg - 20. März 2022.“ So steht es auf Wahlplakaten, Banner, Flyern. Klar - Frank Ruch (CDU) ist Oberbürgermeister in Quedlinburg. Aber am 20. März findet in der Welterbestadt eine Bürgermeisterwahl statt. Und öffentlich ausgeschrieben ist die Stelle einer Bürgermeisterin bzw. eines Bürgermeisters - und nicht einer Oberbürgermeisterin oder eines Oberbürgermeisters. Das sei richtig, sagt Frank Ruch auf Anfrage der MZ. Aber wenn er als Amtsinhaber wiedergewählt werde, behalte er den Oberbürgermeister-Titel wie vorher - auch wenn die Zahl der Einwohner nun unter 25.000 liegt.