Hedersleben hat beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beeindruckt und sich gegen starke Konkurrenz behauptet. Der Vorharz-Ort punktete mit engagierten Bürgern, moderner Infrastruktur und einzigartigen Sehenswürdigkeiten. Welcher Platz es geworden und wie hoch das Preisgeld für die Gemeinde ist.

Warum Hedersleben im Harz als Vorzeige-Dorf in Sachsen-Anhalt gilt

Die Bewertungskommission für den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ war zu Gast in Hedersleben. Bürgermeister Adolf Speck zeigte das Siegmund-Jähn-Mosaik der früheren POS.

Hedersleben/MZ. - Es ist da: das „Unser Dorf hat Zukunft“-Schild, das bestätigt, welchen Platz Hedersleben beim Landeswettbewerb erreicht hat. „Mein Vorschlag wäre, es draußen neben dem Eingang des Hederslebener Hofs anzubringen“, sagt Bürgermeister Adolf Speck (CDU) und zeigt das Schild stolz bei der jüngsten Gemeinderatssitzung herum. Damit könne man ruhig ein wenige prahlen. Der Vorharz-Ort hatte den Harz als Kreissieger 2024 vertreten.