Azubi-Suche in Marokko Warum Harzgerode auch auf Nachwuchs aus der Ferne setzt

Auch in diesem Jahr kommen Auszubildende aus Marokko nach Harzgerode. Fünf fangen wieder bei Bohai Trimet an. Einer geht bei Rewe in die Lehre. Jetzt wurde das Konzept auch anderen ortsansässigen Unternehmern vorgestellt.