Am Samstag treffen der FC Einheit Wernigerode und Westerhausen aufeinander. Was die Trainer im Vorfeld sagen und am Spieltag erwarten.

Westerhausen/Wernigerode/MZ - Dass es der Zuschauermagnet am Samstag in der Oberliga Süd wird, scheint klar. Ab 13.30 Uhr treffen im Wernigeröder Mannsberg-Stadion Gastgeber FC Einheit und der SV Westerhausen aufeinander. Das Hinspiel am 10. September 2022 lockte 605 Besucher an. Doch eine große Kulisse ist das eine. Was auf dem Platz passiert, das andere. Es ging haarig zur Sache damals. Und auch an diesem Samstag ist spielerisch wohl eher kein Leckerbissen zu erwarten. Denn Westerhausen kämpft als 16. gegen den Abstieg und auch Wernigerode ist trotz Platz acht längst nicht durch. Noch steht nämlich mehr als ein Drittel der Saisonspiele aus. Da kann noch viel passieren. Fakt ist aber: Westerhausen muss punkten. Aus den drei Spielen 2023 holten die Schützlinge von Marco Wagner gerade mal zwei Zähler. Neun wären da möglich gewesen.