Das Hanföl aus Hedersleben ist ausgezeichnet worden. Wie der landesweite Wettbewerb ablief und was noch aus den Pflanzen hergestellt wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hedersleben/MZ - Das Hanföl aus Hedersleben hat die Fachjury – darunter Sternekoch Robin Pietsch – überzeugt: Es hat den Wettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt 2023“ in seiner Kategorie gewonnen. Die entsprechende Urkunde gab es vor Kurzem bei der Preisverleihung im Beisein von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in der Staatskanzlei in Magdeburg.