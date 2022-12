Warum es für Westerhausen ein langer Tag wird

In der Oberliga muss der Aufsteiger aus dem Harz ins Vogtland. Wer dort an der Linie steht.

Nach zuletzt drei Siegen in Folge wollen die Westerhäuser auch in Auerbach jubeln.

Westerhausen/MZ - Wenn der Elfte der Oberliga Süd beim Neunten gastiert, kann von einem Spitzenspiel keine Rede sein. Und dennoch ist die Partie des SV Westerhausen in Auerbach an diesem Samstag eine ganz wichtige. Denn Aufsteiger Westerhausen und den gastgebenden VfB, von 2012 bis 2022 in der Regionalliga dabei, trennt gerade mal ein Pünktchen.