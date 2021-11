Warum es für Verbandsligist Westerhausen nicht gereicht hat gegen den Drittligisten HFC

Westerhausen/MZ - Im Viertelfinale des Landespokals schnupperte Verbandsligist SV 1890 Westerhausen am Samstag gegen Drittligist Hallescher FC bis zur 55. Minute an der Überraschung. Doch dann schlug der Favorit eiskalt zu und erzielte kurz Zeit später mit dem 2:0, zugleich Endstand, die Vorentscheidung.

Westerhausens Trainer Marco Wagner musste gleich auf mehrere verletzte oder angeschlagene Spieler verzichten. Beim HFC wechselte Trainer Florian Schnorrenberg auch auf einigen Positionen und gab so der zweiten Reihe Einsatzzeiten. So saßen Eberwein und Boyd nur auf der Bank.

Das Sturmduo hat für den HFC 15 der 24 Saisontreffer erzielt. In der Startelf stand mit Elias Löder allerdings ein bekanntes Gesicht. Kurz vor Schließung des Transferfensters wechselte der Shootingstar der ersten Regionalligaspieltage – acht Treffer, vier Vorlagen in sechs Partien - aus Halberstadt zum Halleschen FC.

Sein bis dato letzter Auftritt in Westerhausen war im Sommer ein Test mit Germania Halberstadt und endete 2:2. Am Samstag nun zog Löder mit dem 2:0 in der 60. Minute den Gastgebern den Zahn. Das 1:0 hatte fünf Minuten zuvor Scherbakovski nach einem Abpraller erzielt.

Besonders bitter dabei: Westerhausen eröffnete mit einem diagonalen Ball auf Victor-Ramon Roldan-Arias. Doch im Eins gegen Eins hatte sein Gegenspieler etwas Glück, dass der Ball von seinem Rücken vor die eigenen Füße fiel und er die Situation bereinigen konnte.

Nun machte es der HFC sehr schnell, verlagerte auf die andere Seite. Fynn Otto brachte den Ball scharf in den Strafraum. Westerhausens Keeper Christoph Klötzer machte sich lang, konnte das Leder allerdings nicht festhalten - und Scherbakovski verwandelte.

Aufseiten der Gastgeber hat man schon gemerkt, dass der Druck immer mehr zunahm und die Hallenser nach dem 0:0 zur Pause schnell die Entscheidung wollten. Schon im Verlauf der ersten Hälfte zogen die Profis das Tempo an, doch Westerhausen ließ nur wenige Abschlüsse zu.

Das ging aber auf Kosten der eigenen Durchschlagskraft, Marcel Franceschi drang so einmal gefährlich in den 16er ein und hatte auch bei einem Distanzschuss kein Glück. Hitzig wurde es in der 70. Minute als Justin Eilers zu Boden ging.

Er muss wohl einen Treffer am Kopf kassiert haben und blieb benommen liegen. Weil er zu kollabieren drohte, musste ärztlich behandelt werden. In dieser Szene machte HFCler Louis Samson Westerhausens Sebastian Hey dafür verantwortlich und schubste den Innenverteidiger zu Boden – ohne Strafe allerdings. Die Hausherren kämpften bis zum Ende aufopferungsvoll und verabschiedeten sich erhobenen Hauptes von den 948 Zuschauern.

Kein Platz ist Samstag ungenutzt geblieben. Foto: Sven Brückner

Trainer Marco Wagner: „Ich bin mega stolz auf unsere Truppe. Wir haben toll gefightet, gut dagegengehalten. Wir hatten auch ein, zwei Umschaltmomente, die wir besser hätten ausspielen können. Die erste Halbzeit fand ich uns sehr gut.

In der Zweiten haben wir dann gesehen, dass wir auch dem Tempo Tribut zollen mussten und dann machen es die Hallenser auch richtig gut, wie sie die Tore herausspielen. Es war ein absolut verdienter Sieg“, sagte er.

Und Wagner ergänzte: „Das war einfach der Wahnsinn, was der Verein in diesen vier Wochen hier auf die Beine gestellt hat, das ist einfach genial.“ Auch sein Gegenüber Florian Schnorrenberg zeigte sich nach der Partie zufrieden:

Westerhausen tritt am Freitag in der Verbandsliga gegen Blau-Weiß Dölau an

„Wir haben hier heute ein intensives Spiel gesehen, gegen einen Gegner, der auch situativ gut angelaufen ist, was wir aber auch so erwartet haben. In der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte haben wir das schon sehr ordentlich gemacht.

Ich denke aber auch, aufgrund der zweiten Halbzeit, dass das ein verdienter Sieg für uns war. Dennoch auch ein großes Kompliment an Westerhausen. Das Team hat seine Qualität sowohl im Pokal als auch in der Liga bereits gezeigt. So sind wir hier auch mit sehr viel Respekt hergekommen.“

Für Westerhausen geht es am Freitag in der Verbandsliga gegen einen Gegner aus Halle weiter. Am Abend steht das Gastspiel bei Blau-Weiß Dölau auf der Agenda.