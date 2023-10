Warum es beim Derby in Thale auf Biegen und Brechen ging

Thale/MZ - Mehr als 200 Zuschauer, 58 Treffer und eine schwere Verletzung. Das Derby der Verbandsliga Süd zwischen den Handballern von Stahl Thale und des Quedlinburger SV ist am Sonntag mit einem 29:29 zu Ende gegangen. Thales Thomas Perll musste indes mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Das trübte die Freude über den ersten Punkt in dieser Saison.