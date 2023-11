Am Samstag sind die vier Teams aus dem Altkreis Quedlinburg in richtungweisenden Spielen gefordert. Welche Fragen im Vorfeld noch offen sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - Wer hütet am Samstag das Thalenser Tor im Heimspiel der Landesklasse 3 gegen den SV Seehausen? Sebastian Thimm ist verletzt, Marc Meiners hat sich beim Aufwärmen vor dem Pokalspiel in Blankenburg eine Blessur zugezogen. Und Richard Janzick steht nur partiell zur Verfügung. „Wir werden die Entscheidung nach dem Abschlusstraining treffen“, so Marcel Tietze. „In jedem Fall wird jemand im Tor stehen.“