Westerhausens Reserve hat sich am Sonntag mit Quedlinburg duelliert. Wie das Derby gelaufen ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westerhausen/MZ. - Derbyzeit in Westerhausen. Die Reserve des SV 1890 setzte sich am Sonntag mit 2:0 gegen den Quedlinburger SV durch und rückte mit dem zweiten Saisonsieg bis auf zwei Punkte an den ersten Nichtabstiegsplatz der Landesklasse 3 ran.