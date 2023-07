Die Bodetal-Therme ist erneut geschlossen. Was die Gründe dafür sind und wann das Erlebnis- und Wellnessbad in Thale voraussichtlich wieder öffnet.

Warum die Bodetal-Therme in Thale erneut dicht ist

Am letzten Tag der Schließung im Juni überprüfen Taucher das Rosstrappenbecken der Bodetal-Therme. Sie ist zurzeit wieder zu.

Thale/MZ - Die gläserne Schiebetür am Eingang ist erneut zu: Weil sich eine technische Störungen zu einer Havarie entwickelt habe, ist die Bodetal-Therme zurzeit geschlossen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, informieren die Betreiber. Dabei war das Erlebnis- und Wellnessbad in Thale erst gut eine Woche wieder geöffnet, nachdem es vier Wochen lang, fast den ganzen Juni, wegen Renovierungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten dicht war.