Thale/Blankenburg/MZ/VS - Bis Ende Februar soll der Kletterwald in Thale ab- und in Teilen bis April in Arendsee wieder aufgebaut werden. Damit verschwindet die Attraktion, die vor fast 15 Jahren eröffnet wurde, aus dem Bodetal. Jetzt ist Grund für den Verkauf des Kletterwalds in Thale bekannt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.