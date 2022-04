Warum der Zweckverband Ostharz eine Baufirma in Quedlinburg kauft

Was das für den Havarie- und Notdienst sowie für die Beschäftigten der Firma bedeutet, haben Geschäftsführer Günther und OB Ruch erläutert.

Quedlinburg/MZ - „Die Verträge sind unterschrieben, die Tinte ist trocken“, sagt Lutz Günther. Der Geschäftsführer des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO) hat am Donnerstag gemeinsam mit Frank Ruch, Quedlinburger Oberbürgermeister und Vorsitzender der Verbandsversammlung, bekannt gegeben, was in den vergangenen Monaten vorbereitet worden und nun spruchreif ist: