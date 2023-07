Das Sehschwachen- und Blindenzentrum befindet sich noch am Musestieg 11 in Thale.

Thale/MZ - Dass die Vereinszentrale des Sehschwachen- und Blindenzentrums am Musestieg in Thale schließen muss, hat Vorsitzender Jürgen Kaufmann schon im zurückliegenden Jahr befürchtet. Jetzt bewahrheitet es sich – allerdings aus einem anderen Grund: Damals machten dem kleinen Verein die steigenden Energiekosten Sorgen, jetzt muss er hingegen ausziehen, weil die Stadt Thale die Etage in dem kommunalen Gebäude umwandeln will, in dem sich die Räume des Blindenzentrums befinden.