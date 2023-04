Wanderwege im Harz in Gefahr - diese Sperrungen gelten in Sachsen-Anhalt

Thale/MZ - Das Bodetal ist nach der Wintersperrung seit Anfang April wieder frei für Wanderer – trotz Schlammlawinen nach einem Unwetter im September 2022, die Teile dieses Abschnitts des Harzer-Hexen-Stiegs verschütteten. Die Stadt Thale, der Landesforstbetrieb und der örtliche Harzklub-Zweigverein packten Hand in Hand an, um das beliebte Ausflugsziel freizuräumen. Doch so gut steht es längst nicht um alle Wanderwege in der Tourismus-Region Harz.