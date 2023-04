Von Kalifornien über Oregon bis in den Harz: So funktionieren die neuen Rauchmelder für Wälder

Blankenburg - Am Ende musste sich Haris Sefo kurz auf die Zunge beißen. Schließlich hatte der 37-jährige Geschäftsführer der Firma Breeze Technologies aus Hamburg vor großer Runde gerade ausgesprochen, was eigentlich alle verhindern wollen: Waldbrände. Er, so Sefo, hoffe im bevorstehenden Sommer durchaus auf Waldbrände. Aus gutem Grund: Sefo und seine Mitstreiter haben in den vergangenen Wochen rund um Blankenburg, Derenburg, Timmenrode und Heimburg sowie Börnecke und Gernrode zwölf spezielle Rauchgas-Sensoren aufgestellt, mit denen Waldbrände erschnüffelt werden können. Was Sefos Ansinnen wiederum plausibel macht. Er wünscht sich den einen oder anderen Feldversuch unter ganz realen Bedingungen.