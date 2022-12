Seit gut drei Wochen läuft die Adventsstadt Quedlinburg: Wie wird sie besucht?

Quedlinburg/MZ - Sonnabendmorgen, kurz nach halb zehn auf dem Weihnachtsmarkt in Quedlinburg. Am Stand des Harzgeröder Schlosskellers von Inhaber Holger Nürnberg sind die frischen Champignons schon in der Pfanne. Mitarbeiterin Daniela Reiffarth ist gerade dabei, die Soßen frisch zuzubereiten.