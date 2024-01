Verschattete Häuser, Schäden am Gehweg: Anwohner kritisieren Folgen, weil Bäume in Bad Suderode nicht mehr gepflegt wurden. Wie es jetzt weitergehen soll.

Die Kronen der Platanen in der Bahnhofstraße sind weit ausladend, Äste reichen teils bis an die Häuser heran.

Bad Suderode/MZ. - Ihre ausladenden Kronen verschatten die Häuser; durch sie fällt enorm viel Laub an, und nicht zuletzt sorgen ihre Wurzeln für Schäden. Die Platanen in der Bahnhofstraße in Bad Suderode sorgen bei Anwohnern für Unmut. Doch wie soll es weitergehen?