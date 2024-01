Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landkreis Harz/MZ. - Anders als im Bund ist die CDU im Harzkreis stärkste politische Kraft – und will das auch bleiben, sagt Kreisvorsitzender Ulrich Thomas mit Blick auf die Kreistagswahl am 9. Juni. Bis auf die Grünen, die ihre Kandidaten in allen zwölf Wahlbereichen schon am 6. Januar nominiert haben, bereiten sich derzeit SPD, FDP und Linke noch auf die Wahl vor, ebenso die AfD.