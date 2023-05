Burg Falkenstein im Harz Vor der Sanierung: Das suchen Experten auf Dachböden der Burg Falkenstein

Der Nord- und Westflügel der Burg im Selketal sollen umfassend saniert werden, 15 Millionen Euro von Bund und Land in die Maßnahme fließen. Doch bevor es losgeht, geraten erst einmal Objekte in den Dachgeschossen in den Fokus.