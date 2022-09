Von Trödelware bis hin zu Kreativem: Schielo räumt aus

Schielo/MZ - Warum soll das, was in Nachterstedt funktioniert, nicht auch in Schielo auf fruchtbaren Boden fallen? Das dachte sich Annett Heinze. Und schon ward die Idee geboren. In Nachterstedt, einem Ortsteil der Stadt Seeland, hat in diesem Jahr zum dritten Mal ein Dorfflohmarkt stattgefunden; im Harzgeröder Ortsteil Schielo wird ein solcher im Oktober seine Premiere erleben. Am 3., dem Tag der Deutschen Einheit, wird sich das Dorf in einen Marktplatz verwandeln.