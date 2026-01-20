Erholungsort im Harz Von Kita bis Jugendklub: Hier soll 2026 in Bad Suderode investiert werden
Auch 2026 sind in Bad Suderode einige Investitionen geplant. Es soll auch ein Budget für kommunale Veranstaltungen im Ort geben. Dessen Höhe soll jetzt zur Diskussion stehen.
20.01.2026, 10:45
Bad Suderode/MZ. - Für die Unterstützung etwa von kommunalen Veranstaltungen in Bad Suderode soll 2026 mehr Geld zur Verfügung stehen, über dessen Verwendung der Ortschaftsrat selbst entscheiden kann. Im Haushaltsentwurf sind aktuell 6.000 Euro veranschlagt; vor Ort gewünscht wird aber ein noch etwas höherer Betrag.