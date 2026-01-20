Auch 2026 sind in Bad Suderode einige Investitionen geplant. Es soll auch ein Budget für kommunale Veranstaltungen im Ort geben. Dessen Höhe soll jetzt zur Diskussion stehen.

Von Kita bis Jugendklub: Hier soll 2026 in Bad Suderode investiert werden

Nachdem 2025 das Außengelände der Kita „Harzzwerge“ in Bad Suderode mit neuen Spielgeräten ausgestattet worden ist, soll 2026 eine Investition im Gebäude erfolgen.

Bad Suderode/MZ. - Für die Unterstützung etwa von kommunalen Veranstaltungen in Bad Suderode soll 2026 mehr Geld zur Verfügung stehen, über dessen Verwendung der Ortschaftsrat selbst entscheiden kann. Im Haushaltsentwurf sind aktuell 6.000 Euro veranschlagt; vor Ort gewünscht wird aber ein noch etwas höherer Betrag.