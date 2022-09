Volle Talsperren, wenig Wasser in Bode und Selke - wie passt das zusammen?

Landkreis Harz/MZ - Rund 82 Millionen Kubikmeter Wasser hat die Rappbodetalsperre derzeit gespeichert. Sie ist damit gut gefüllt, erklärt der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (die MZ berichtete am Montag). Auf der anderen Seite führen Bode und Selke deutlich weniger Wasser als in den vergangenen Jahren; an der Selke bei Güntersberge wurde am gestrigen Mittwoch ein Pegelstand von nur neun Zentimetern registriert. Wie passt das zusammen?

