Vier junge Grüne Meerkatzen sind in den Tierpark Westerhausen eingezogen und sorgen dort für frischen Trubel in der Affenanlage. Gemeinsam mit Altbewohner Moritz erkunden sie neugierig ihr neues Zuhause – trotz eines kleinen Ausbruchs auf der Anreise.

Vier neue Grüne Meerkatzen: Tierpark Westerhausen erweitert seine Affen-WG (mit Bildergalerie)

Westerhausen/MZ/son. - Als wolle er Klimmzüge machen hängt ein Affe an einem Holzbalken. An ihm hangelt er sich von einer Seite des Freigeheges im Tierpark Westerhausen zur anderen. Wenigstens einer seiner vier Mitbewohner – alle fünf sind männliche Grüne Meerkatzen – macht ihm das Kunststück nach.