St. Blasii ist längst mehr als ein Geheimtipp: Quedlinburgs Kulturkirche begeistert Jahr für Jahr mehr Menschen. Die Entwicklung setzt sich 2025 fort.

Quedlinburg/MZ. - Die St.-Blasii-Kirche, die seit mehr als 30 Jahren die Kulturkirche der Stadt Quedlinburg ist, erfreut sich großen Zustroms: So war, nachdem im Jahr 2022 gut 44.000 Besucher gezählt wurden und im Jahr darauf über 10.000 mehr, im Jahr 2024 mit 61.631 Gästen ein Rekordergebnis verzeichnet worden. Für 2025 steht schon jetzt etwas fest.