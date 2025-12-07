weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Besondere Kirche im Harz: Viele Besucher: Kulturkirche in Quedlinburg ist Publikumsmagnet

Besondere Kirche im Harz Viele Besucher: Kulturkirche in Quedlinburg ist Publikumsmagnet

St. Blasii ist längst mehr als ein Geheimtipp: Quedlinburgs Kulturkirche begeistert Jahr für Jahr mehr Menschen. Die Entwicklung setzt sich 2025 fort.

Von Petra Korn 07.12.2025, 10:00
Blick in die St.-Blasii-Kirche, die Kulturkirche der Stadt Quedlinburg.
Blick in die St.-Blasii-Kirche, die Kulturkirche der Stadt Quedlinburg. Foto: Kunze

Quedlinburg/MZ. - Die St.-Blasii-Kirche, die seit mehr als 30 Jahren die Kulturkirche der Stadt Quedlinburg ist, erfreut sich großen Zustroms: So war, nachdem im Jahr 2022 gut 44.000 Besucher gezählt wurden und im Jahr darauf über 10.000 mehr, im Jahr 2024 mit 61.631 Gästen ein Rekordergebnis verzeichnet worden. Für 2025 steht schon jetzt etwas fest.