Verteidiger stellt neun Beweisanträge im Mordprozess gegen einen Quedlinburger

Feuerwehrleute halten am Tatort nahe der Julius-Wolf-Straße in Quedlinburg einen Sichtschutz.

Quedlinburg/Magdeburg/MZ - Wer geglaubt hat, der Prozess gegen den Beschuldigten aus Quedlinburg, der im August 2020 einen 73-Jährigen mit fünf Pistolenschüssen ermordet haben soll, geht in die Zielgerade, der sieht sich vorerst getäuscht. Zeugen und Gutachter hat die 1. Strafkammer des Magdeburger Landgerichtes am Montag nicht geladen. Doch der Verhandlungstag hat es in sich.