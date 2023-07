Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale/MZ - Aufregung im Tierpark Hexentanzplatz am frühen Morgen: Ein Schwarzstorch faucht, ein Kolkrabe schreit, und eine Polarfüchsin schaut genau zu, als eine kleine Truppe durch die Anlage geht. Sie transportiert vorsichtig ein besonderes Schmuckstück in einer grünen, sauberen Schubkarre. Es ist eine gut 20 Kilogramm schwere Sonnenuhr, die als verschollen galt und an dem Morgen neben dem Freigelände der beiden Thalenser Bären aufgestellt werden soll.