Was passiert mit dem Harz-Park in Güntersberge?

Güntersberge/MZ - Der Verkauf des ehemaligen Harz-Parks in Güntersberge, der in den zurückliegenden Monaten als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge aus der Ukraine diente, ist in einem ersten Anlauf gescheitert. Der Harzgeröder Stadtrat hat sich im nichtöffentlichen Teil der zurückliegenden Sitzung geschlossen gegen die Veräußerung des Grundstücks an einen konkreten Investor ausgesprochen. Damit steht alles wieder auf Null.