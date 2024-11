Unglaubliche Kunstwerke im Harz Vergängliche Schönheiten: Was internationale Künstler in Thale aus riesigen Eisblöcken schnitzen

In Thale im Harz ist am Wochenende der Weltcup im Eisskulpturenschnitzen ausgetragen worden. Aus welchen Nationen Künstler an den Start gegangen sind und was entstanden ist.