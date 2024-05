Der Verein Fellnothilfe in Neudorf sammelt Spenden für den kranken Kater, der vor über einem Monat völlig verwahrlost in Harzgerode aufgegriffen wurde.

Seit etwas über einem Monat wird Leo Löwenherz - so hat Fellnothilfe-Chef Andreas Döring den Kater genannt - in Neudorf aufgepäppelt.

Neudorf/MZ. - Der Neudorfer Verein Fellnothilfe bittet um Spenden für eine kranke Katze, derer er sich vor über einem Monat angenommen hat. Bereits 700 Euro hat der Verein nach Angaben von dessen Vorsitzenden Andreas Döring für Behandlung und Medikamente ausgegeben.

Aufgegriffen wurde Leo Löwenherz, wie er den Kater genannt hat, nach einem Hinweis an einem Montag im Bereich Neudorfer Weg, Albertinenweg in Harzgerode. Dort soll er sich laut Döring bereits mehrere Tage aufgehalten haben. Leos Zustand war ihm zufolge erbärmlich: Er war auf knapp zweieinhalb Kilo abgemagert, dehydriert, hatte Katzenschnupfen, an einigen Stellen war er kahl, die Ohren waren verschorft. Nachdem Döring den Kater zum Tierarzt gebracht habe, „habe ich damit gerechnet, dass der Anruf kommt, dass wir ihn einschläfern lassen müssen“, erklärt er. Am Telefon sei ihm aber gesagt worden, dass Leo angefangen habe, sich zu putzen. Das Ergebnis der Blutuntersuchung war dennoch niederschmetternd: FIV, auch bekannt als „Katzen-Aids“, Anämie, also ein Mangel an roten Blutkörperchen, und Pankreatitis – eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse.

Inzwischen geht es Leo, der separat untergebracht ist, besser. Fast anderthalb Kilo habe er zugenommen, das Fell wachse nach, der Katzenschnupfen sei überstanden, sagt Döring. Alles Weitere wird die nächste Untersuchung Anfang Juni zeigen. „Ziel sind bessere Werte“, damit er weiterbehandelt werden könne, so der Vereinsvorsitzende, „wir müssen was an den Zähnen machen. So wie das aussieht, ist das sehr schmerzhaft.“ Die OP müsse, sagt er, unter Beatmung erfolgen, „Leo ist so geschwächt und alt, dem kann man nicht eine normale Narkose verpassen“. Das Alter schätzt Döring auf „bestimmt zehn“.

Wie es mit Leo weiter geht, wenn alles überstanden ist, ist schon klar. „Ich habe wen, der ihn nimmt“, so Döring. Doch erst mal braucht der Verein Geld: Zwar habe die Fellnothilfe, wie Döring sagt, noch etwas auf dem Konto, das aber gehe für die Transportkosten einer großen Futterspende drauf.

In Neudorf kümmert sich die Fellnothilfe seinen Angaben nach um 15 Katzen, dazu kommen noch weitere privat untergebrachte. Seit 2017 hat der Verein nach eigenen Angaben 1.350 freilaufende Katzen kastrieren lassen, davon 500 im Raum Harzgerode, und zahlreichen anderen medizinisch geholfen. Aus freien Stücken.

Seitenhiebe teilt Döring im Fall Leo dennoch gegen Ordnungsverwaltung und Rettungsleitstelle aus: Erstere sei für ihn zwischen 11.15 Uhr und 12.15 Uhr nicht erreichbar gewesen, und die Rettungsleitstelle habe an die Ordnungsverwaltung verwiesen. Eine Kooperation zwischen Stadt und Fellnothilfe, Fundkatzen betreffend, gibt es nicht. „Wir haben das anders abgesichert“, sagt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU), so gebe es seit zwei Jahren einen Vertrag mit dem Tierheim in Quedlinburg – das funktioniere gut. Bei freilaufenden Hunden arbeiten Ordnungsverwaltung, Feuerwehr und Hundesportverein seit sechs Jahren erfolgreich zusammen.

Wer Leo helfen möchte, kann dem Verein eine Spende überweisen: Fellnothilfe e.V., IBAN: DE41 8105 2000 0901 0566 93, PayPal: [email protected]