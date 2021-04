„Vater“ und „Sohn“ wachsen

Gernrode - 60 Meter lang, 13 Meter breit und 15 Meter hoch ist das riesige Zelt im Gernröder Jacobsgarten. Hinter und unter den Planen entstehen zwei miteinander verbundene Mehrfamilienhäuser: ein etwas breiteres, beim Bauherren, der Evangelischen Stiftung Neinstedt, und den am Bau Beteiligten „Vater“ genannt, und ein etwas schmaleres - der „Sohn“. Beide sind schon bis ins oberste Geschoss gewachsen. „Der Ringanker ist beim Vater bereits betoniert, beim Sohn ist er noch in Arbeit“, sagt Paul Ulrich Grimm, Leiter Baukoordination bei der Evangelischen Stiftung Neinstedt. Auf den Ringanker wird das Dach gebaut - ein Flachdach mit einem Kragen mit Dachziegeln ringsherum. „Optisch wirkt es so von unten wie ein flach geneigtes Ziegeldach“, beschreibt Grimm.

Die Stiftung baut hier, mitten in der Stadt Gernrode, 43 Mietwohnungen. Im Erdgeschoss entstehen Räume für eine Tagespflege und einen Pflegedienst, die die Stiftung betreiben wird. Und im Dachgeschoss, einem etwas zurückgesetzten sogenannten Staffelgeschoss, findet neben Penthouse-Wohnungen auch ein Nachbarschaftstreff seinen Platz. Er entsteht an der Südseite - mit einem breiteren Terrassenbereich und bester Aussicht auch in Richtung Brocken.

„Einfach fantastisch“ sei der Blick auch aus den Penthouse-Wohnungen, schwärmt Christian Franke, Bereichsleiter Pflegen und Begleiten bei der Stiftung und auch Projektleiter für den Jacobsgarten. Insgesamt gebe es 103 Anfragen für die 43 Wohnungen.

Der große Vorteil des Zeltes: Es ist wie eine große Werkhalle, alles bleibt trocken

Für deren Bau wird aktuell auf allen der drei Vollgeschosse und im Staffelgeschoss ebenso gearbeitet wie weiterhin an der Gebäudehülle. So wird beispielsweise die Fassade bereits mit Ziegelsteinen verklinkert; der überwiegende Teil der Fassadenflächen wird so gestaltet, dazwischen gibt es Putzflächen. Auch die ersten Fenster sind bereits eingebaut. Die sind meist bodentief; jede der barrierearmen Wohnungen wird entweder über eine Terrasse, einen Balkon oder einen verglasten Erker verfügen.

Und im Inneren der beiden Häuser, die auch mit Aufzügen ausgestattet sein werden, läuft bereits der Ausbau: Erste Rohrinstallationen für Heizung, Lüftung und Sanitär erfolgen, und auch die Trockenbauer sind bereits am Werk. „Das ist der große Vorteil des Zeltes: Es ist wie eine große Werkhalle, alles bleibt trocken. Während wir oben noch beim Dach sind und den Rohbau zu Ende führen, können wir unten schon den Ausbau folgen lassen“, erklärt Paul Ulrich Grimm. Das Zelt, fügt Christian Franke hinzu, sei eine durchdachte Konstruktion: Der obere Bereich sei auf Rollen gelagert, könne zur Seite geschoben werden. Und benötigtes Material so per Kran - gearbeitet wird mit nach Bedarf eingesetzten mobilen Kränen - in den Baubereich hinein gehoben werden, ergänzt Paul Ulrich Grimm.

Auch die entstehenden beiden Häuser weisen einige Besonderheiten auf: Als sogenanntes KfW-Effizienzhaus 40 Plus wird der Energiebedarf nicht um wenigstens 60 Prozent geringer sein als bei einem Standard-Neubau, wofür ein dreischaliges Mauerwerk, Fenster mit Dreischeibenverglasungen und neueste Wärmepumpentechnik als energiesparende Heizsystems sorgen werden. Hier wird auch Strom erzeugt und gespeichert: Auf dem Flachdach entsteht eine Photovoltaikanlage mit einem Batteriepuffer, über den auch in den Abend- und Nachtstunden noch Strom zur Verfügung gestellt werden kann, erläutert Paul Ulrich Grimm. Solche Gebäude würden als Einfamilienhäuser schon regelmäßig gebaut, als Mehrfamilienhaus „ist es schon etwas Besonderes“.

Die Arbeiten für den Bau der beiden Häuser liegen im Zeitplan. „Wir sind sehr froh darüber, dass es trotz Corona, trotz Schwierigkeiten im Baugewerbe durch Materialverknappung wegen des Baubooms bisher zu keinen Verzögerungen gekommen ist“, sagt der Baukoordinator und betont die sehr gute Zusammenarbeit mit dem beauftragten Generalunternehmer Viebrock aus Niedersachsen.

Geplant ist, im Sommer kommenden Jahres alles fertiggestellt zu haben - einschließlich der Außenanlagen. „Wir freuen uns, wenn es eher fertig ist“, sagt Christian Franke. Die Baukosten für ihr Projekt im Jacobsgarten beziffert die Stiftung auf acht Millionen Euro. (mz/pek)