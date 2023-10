Das Online-Buchungsportal Booking.com hat die beliebtesten Reiseziele in Deutschland für Wanderurlauber gekürt. In welcher Kategorie Wernigerode dabei auf Platz eins landet und welche andere Stadt im Harz es in die Top Ten schafft.

Wernigerode (mg) -Herbstzeit ist Wanderzeit. Wernigerode ist dabei als Reiseziel für Urlauber, die zu Fuß die Natur erkunden wollen, äußerst beliebt. Das legen die Daten nahe, die Booking.com am Dienstag (10. Oktober) veröffentlicht hat. Wie die Online-Agentur zur Buchung von Unterkünften mitteilt, schafft es die Harz-Stadt in zwei deutschlandweiten Ranglisten ganz nach vorn.

So liegt Wernigerode unter den von Reisenden aus dem Inland empfohlenen Wander-Zielen auf Platz eins. Die Silbermedaille geht auf die niedersächsische Harz-Seite nach Braunlage, gefolgt von Oberstdorf in Bayern. Der Freistaat stellt fünf Orte unter den besten Zehn. Weitere Vertreter sind Bad Schandau in Sachsen und Oberhof in Thüringen.

Hintergrund: Booking-Kunden können nach einem Aufenthalt eine Bewertung ihrer Unterkunft abgeben. Unter anderem sind dabei Bewertungen möglich, wofür diese besonders geeignet ist – „Wandern“ ist eine dieser Kategorien, erläutert ein Unternehmenssprecher auf Volksstimme-Anfrage.

Wernigerode habe dabei „absolut die meisten Empfehlungen“ erhalten. „Leider können wir Ihnen in diesem Rahmen keine genaue Zahl der abgegebenen Bewertungen nennen.“

Im Ranking bei den internationalen Reisegästen landet Wernigerode auf Platz vier – hinter Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf in Bayern sowie Braunlage. Auf Rang fünf folgt erneut Bad Schandau im sächsischen Elbsandsteingebirge vor fünf weiteren bayerischen Destinationen.