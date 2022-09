Urgroßvater legt Grundstein für 100 Jahre bestehendes Familienunternehmen in Bad Suderode

Marion Winderlich führt Kur-Café heute in vierter Generation und dazu ein Hotel. Ein Blick in die Geschichte.

Bad Suderode/MZ - „Ich bin megastolz, dass ich es bis hierhin geschafft habe“, sagt Marion Winderlich. Das Kur-Café in Bad Suderode, das sie in vierter Generation führt, besteht am 1. Oktober genau 100 Jahre. Ein Jubiläum, das die Inhaberin des Familienunternehmens, zu dem auch das Hotel „Haus Kehrwieder“ gehört, gemeinsam mit ihren Gästen feiern möchte. Und dabei auch ein bisschen in die Geschichte zurückblicken, die in Form vieler Fotos oder eines alten Telefons im Café immer präsent ist.