Urgestein im Quedlinburger Theater

Das Erlebnis beginnt in Quedlinburg schon an der Kasse. Nun geht Sieglinde Dollase, die Frau im Glaskasten, in den Ruhestand.

Quedlinburg/MZ - An Sieglinde Dollase kommt im Quedlinburger Theater wohl niemand vorbei. Wer auf den Plätzen im Großen Haus und in der Neuen Bühne sitzen will, der kauft sein Ticket zumeist bei ihr, ob nun in ihrem „Glaskasten“ oder an der klassischen Kasse im Foyer.

Dort wird Theaterpolitik gemacht. Schließlich schiebt nicht nur der Besucher Geldscheine rüber und bekommt dafür von ihr seine Karte. Da bleibt manchmal durchaus Zeit für ein persönliches Wort. „Von den Stammkunden kenne ich meist schon die Namen. Da gibt es eine direkte Ansprache. Das ist auch Bewegung für meine grauen Zellen.“ Sie hat zwar viel mit Zahlen zu tun, aber wie viele Karten durch ihre Hände gingen, da ist selbst sie überfragt. Kollegen von ihr meinen, das könnten in die Millionen sein.

Elektronischer Sitzplan statt Abrisskarten

Einst gingen Abrisskarten über den Tisch, einen kompletten Kartenblock, 280 Sitzplätze, zehn Reihen rechts und links, hat sie aufgehoben. Sie, die zum Urgestein des Quedlinburger Theaters zählt, arbeitet jedoch seit vielen Jahren mit dem elektronischen Sitzplan, zu dem nun per Mausklick die ganze Welt Zugriff hat.

Am 20. Mai 1988 startete sie bei den Städtischen Bühnen Quedlinburg. Am Marschlinger Hof war da nichts mit Theater. „Es gab die 160 Plätze im Kaiserhof, und für Märchenvorstellungen ging es dort in den Saal.“ Wo sie alles Theaterkarten verkauft hat. „Dass wir nicht mehr in Rübeland spielen find ich schade. Da ist draußen Sommer, und drinnen kriegen die Zuschauer fast einen Kälteschock. Aber schön ist es.“ Im Kunsthoken hat sie gesessen und wunderbare Jahre in Thale „auf dem Berg“ verbracht.

Als in Altenbrak die Sitzschalen montiert wurden, war sie dabei und beim Umzug in die sanierte Spielstätte am Marschlinger Hof. „Da denkt man, ich bin viel rumgekommen, aber 2021 habe ich noch mal neue Auftrittsorte kennengelernt: Die Motorsportarena von Oschersleben, wo die Besucher so ganz anders daherkommen als sonst, oder der Abstecher zum Concordia-See und das abgebrochene Regenkonzert in Hadmersleben.“

Wer die Kassendame erlebt, spürt schnell, ihren Job macht die 1957 Geborene mit viel Herzblut. „Unsere Gäste vor meinem Kassenfenster spiegeln querbeet die Welt wider, da hat man komplizierte und pflegeleichte Kunden, solche, die von mir erklärt haben wollen, warum da die Doppelbesetzung singt, und noch Schwankende, die von mir einen Programmtipp erhoffen.“ Was gerade in der Pandemiezeit abgeht, berührt auch die Kassiererin. „Tausend Besuchern abzusagen, das geht mächtig an die Substanz.“

Viele Inszenierungen miterlebt

Selbst nach so vielen Jahren in Quedlinburg hört man, dass Sieglinde Dollase eigentlich von der Insel Rügen stammt. „Einmal im Jahr geht es immer noch da hoch.“ Hunderte von Inszenierungen erlebte sie mit, schließlich will man ja wissen, was man da verkauft.

Erinnerungen an spezielle Stücke? „Non(n)sens“ fand sie toll, ein Stück mit vielen vertrauten Sängerinnen aus dem Musiktheater. „Und es war immer ausverkauft. Mitspielen hätte ich aber bestimmt bei der West-Side-Story können, weil meine Tochter in jede Vorstellung wollte.“