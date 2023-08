Unwetter im Welterbe Regen und Sturm in Quedlinburg: Baum kracht gegen eine Pension

Bis weit in die Nacht zum Mittwoch hinein waren die Feuerwehren aus Quedlinburg und Gernrode mit den Folgen eines Unwetters am Dienstagabend in der Kernstadt beschäftigt. Sturm und Starkregen hatten die Harzstadt schwer getroffen.