Unfall bei Ermsleben: Fahrschüler bremmst abrupt wegen Katze - Pkw fährt hinten auf

Bei Ermsleben kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein Fahrschüler bremmste abrupt ab, weil eine Katze die Straße kreuzte. Ein anderer Pkw fuhr dem Fahrschulauto dann auf.

Am Freitag, der 19. November 2021, befuhr eine 31-Jährige aus Magdeburg mit einem Pkw Ford die Welbslebener Straße aus Richtung Ermsleben in Richtung Welbsleben. Unmittelbar vor ihr befuhr ein 20-jähriger Fahrschüler aus Mansfeld gemeinsam mit seinem 41-jährigen Fahrlehrer die Straße in gleicher Richtung.

Gegen 15.45 Uhr lief plötzlich eine Katze auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, bremste der 20-Jährige stark ab. Die Magdeburgerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr hinten auf das Fahrschulfahrzeug auf.

Foto: Polizeirevier Harz

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass beide Pkw durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Sowohl die Fahrzeugführerin des Pkw Ford als auch die Fahrzeuginsassen des Pkw Nissan wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.