Altenbrak/MZ/mg - Auf der Landesstraße 94 zwischen der Bundesstraße 81 und Altenbrak ist ein Motorradfahrer mit einem Lkw kollidiert. Bei dem Unfall am Freitagmittag kurz nach 12.30 Uhr verletzte sich der 58-Jährige Biker nach Polizeiangaben so schwer, dass ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus fliegen musste.

Der Biker aus Niedersachsen fuhr in Richtung der Kreuzung bei Almsfeld, als er in einem Kurvenbereich die Kontrolle über seine Maschine verlor. Er stieß frontal mit dem Volvo-Laster im Gegenverkehr zusammen. Dessen Fahrer – ein 20-Jähriger aus Hedersleben – überstand die Kollision unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei „nicht unerheblicher Sachschaden“. Der Abschnitt der L 94 blieb für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.