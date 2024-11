Wernigerode. - Ein Unfall mit mehreren Verletzten legt am Freitagmorgen den Verkehr auf einer Kreuzung zwischen der A36 und Wernigerode-Mitte lahm, wie die Polizei meldet.

Auf der Landstraße 82 sind von Wernigerode kommend in Richtung Langenstein demnach mehrere Menschen an einem Unfall mit zwei Fahrzeugen beteiligt gewesen. Alle Zufahrtsstraßen seien wegen des Crashs gesperrt, heißt es. Auch die Auffahrt zur A36 in Richtung Braunschweig sei davon betroffen.

Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.