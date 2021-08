Unerklärlich: Audi steht bei Quedlinburg in Flammen

Quedlinburg/MZ - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.50 Uhr ein auf einem Plattenweg nahe der Autobahn 36 unweit der Anschlussstelle Quedlinburg-Zentrum abgestellter Pkw Audi in Brand. Dabei wurde das Fahrzeug vollständig zerstört. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 3.500 Euro. Durch den Brand wurde ebenfalls ein Telefonmast aus Holz stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten haben den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.