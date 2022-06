Unbekannte sprengen Geldautomat in Rieder

Explosion in Gebäude am Schäferplatz verursacht hohen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Rieder/MZ - Bislang unbekannte Täter haben bereits am Dienstagmorgen in Rieder einen Geldautomaten der Harzsparkasse gesprengt. Das bestätigte die Pressestelle der Polizeiinspektion Magdeburg am Mittwoch auf Nachfrage der MZ. Ereignet hat sich die Straftat am Dienstag gegen 4.30 Uhr am Schäferplatz; Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und die Einsatzkräfte alarmiert.