Asbestplatten, Asbestbruchstücke und Bauabfälle haben Unbekannte an einem Feldweg in Badeborn entsorgt.

Badeborn/MZ - Zu Hause sitzen kann Gerd Dünnhaupt nicht. Er braucht die Spaziergänge und Radtouren in der Natur. Regelmäßig ist er dabei rund um Badeborn unterwegs – und war entsetzt, als er bei einem seiner jüngsten Spaziergänge entdeckte, dass jemand Asbestabfälle in der Landschaft entsorgt hat. An einem Feldweg in Richtung Radisleben fand er einen Stapel mit Wellasbest, der direkt neben dem Weg abgelegt worden war.