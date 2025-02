Die Narren des Thalenser Carneval-Clubs (TCC) bereiten sich auf drei Veranstaltungen in zwei Wochen vor. Was geplant ist und wo es Karten gibt.

Thale/MZ/son. - „Bode Hero“ heißt es in der fünften Jahreszeit in Thale. Das Hero steht für Hexentanzplatz und Rosstrappe. Die Narren des Thalenser Carneval-Clubs (TCC) befinden sich aktuell in ihrer 61. Session und bereiten sich auf die kommenden drei Veranstaltungen in der Bodetal-Stadt vor.